La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sul decreto allo studio da parte del governo per nuovi aiuti all’economia, sul quale sembra che non ci sia ancora un accordo nella maggioranza. La Stampa, il Manifesto e la Verità aprono invece sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca che chiede chiarimenti alla Banca Centrale Europea sul quantitative easing, gli acquisti di titoli di stato da parte della BCE, il Riformista e il Dubbio seguono la polemica fra il ministro della Giustizia Bonafede e il pm Di Matteo, mentre il Giornale intervista Silvio Berlusconi sulle sue idee per il futuro dell’Italia.