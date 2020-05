L’avvio della fase 2 dell’emergenza per l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) è la notizia di apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che sottolineano come il ritorno al lavoro e la maggiore libertà degli spostamenti delle persone si sia svolto abbastanza tranquillamente, senza particolare caos o affollamenti. La Stampa si occupa invece della posizione italiana rispetto agli aiuti internazionali, il Manifesto apre sui dati comunicati ieri dall’ISTAT sui morti in Italia nel mese di marzo, Avvenire segue la ricerca di un vaccino per il coronavirus, e il Giornale, il Riformista e la Notizia titolano sulle accuse del pm Di Matteo al ministro della Giustizia Bonafede per la mancata nomina alla guida del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.