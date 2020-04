La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle posizioni di diverse regioni che sono intenzionate a modificare, anticipandole, le indicazioni del governo rispetto al passaggio alla “fase 2” e alla riapertura di esercizi commerciali e attività produttive. La Stampa apre invece sulle mosse della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve degli Stati Uniti per sostenere l’economia, il Corriere della Sera e il Giorno si occupano del decreto sulla app per il tracciamento dei contratti approvato ieri dal Consiglio dei ministri, e i giornali sportivi seguono le notizie sulla ripresa del campionato di serie A.