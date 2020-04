La conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte durante la quale sono state annunciate le modalità di rimozione delle restrizioni decise per contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) è la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi: gli aspetti principali sui quali si concentrano i titoli, oltre alle date scaglionate per la riapertura di industrie, negozi, bar e ristoranti, sono il prolungamento del divieto di partecipazione del pubblico alla celebrazione delle messe, il limite massimo del prezzo delle mascherine chirurgiche fissato a 50 centesimi, la possibilità di visitare i familiari, e le regole per la ripresa delle attività sportive.