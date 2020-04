La Lega Serie A ha votato all’unanimità per portare a termine la stagione 2019/20

I venti rappresentati dei club di Serie A riuniti martedì in videoconferenza nell’assemblea della Lega hanno votato all’unanimità per concludere la stagione 2019/20, interrotta lo scorso marzo con l’entrata in vigore delle misure per il contenimento dell’epidemia. La decisione della Lega è arrivata il giorno precedente all’incontro fra le autorità calcistiche italiane e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nel quale si discuterà delle eventuali modalità di ripresa dei campionati. Dal voto unanime delle squadre di Serie A emerge come anche i club che fino a pochi giorni fa si dicevano favorevoli alla conclusione in anticipo del campionato 2019/20 abbiano invece votato a favore.