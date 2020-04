Le principali notizie sul coronavirus (SARS-CoV-2) in apertura sui giornali di oggi sono i dati comunicati ieri dalla Protezione Civile, che per la prima volta registrano una riduzione del numero delle persone attualmente positive, il crollo della quotazione del petrolio WTI sui mercati internazionali, i dubbi dei partiti sulla app Immuni che dovrebbe servire a tracciare i movimenti delle persone e i contatti con chi è stato contagiato dal virus, le solite ipotesi sulle date e le modalità della rimozione delle restrizioni, il rinvio all’autunno delle elezioni amministrative previste per questa primavera, e la discussione nella maggioranza sulla posizione da adottare nel Consiglio Europeo di giovedì sugli aiuti economici per contrastare l’epidemia.