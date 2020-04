Stamattina c’è stato un terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Pavia

Stamattina alle 11.53 c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nei pressi di Montalto Pavese, in provincia di Pavia (in Lombardia). La zona è più o meno la stessa dove tre giorni fa era stata registrata una scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Piacenza. Per ora non si segnalano danni a cose o persone.