Quasi tutti i giornali hanno scelto di aprire l’edizione di oggi con un titolo sulle varie riaperture dopo le restrizioni per il coronavirus. Il Giornale pubblica in prima pagina un’intervista con Conte, mentre Repubblica e Corriere della Sera rispettivamente con una stima e un restroscena politico. I giornali sportivi si dedicano soprattutto al caso dell’attaccante della Juventus Gonzalo Higuaín, che secondo loro non intende tornare in Italia per riprendere a giocare.