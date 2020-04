Scrivere di notte continua su BellevilleOnline

I corsi serali della scuola di scrittura Belleville di Milano si spostano online. Le lezioni si terranno in diretta streaming, con la possibilità di ricevere materiali didattici e interagire con il docente attraverso la chat.

I corsi in partenza:

Argomentare / 14 aprile – 6 maggio 2020

L’argomentazione e la retorica sono competenze necessarie in ogni ambito della nostra vita, eppure per lo più vengono ignorate. Pierfilippo Pozzi, editor e consulente editoriale, insegnerà come ordinare il pensiero e comunicarlo – a voce o in un testo scritto – nel modo più efficace possibile.

Dieci lezioni sul giornalismo, da casa / 20 aprile – 20 maggio 2020

Gli incontri – due a settimana, il lunedì e il mercoledì – tenuti dalla redazione del Post racconteranno cos’è successo al giornalismo negli ultimi anni e quali sono i modelli di business usati oggi, comprese le affiliazioni. Ma anche cos’è una notizia, come si scrive per raccontare le cose bene, e come si usano le immagini.

Scrittura / 21 aprile – 7 luglio 2020

Lo scrittore Giorgio Fontana, premio Campiello 2014 con Morte di un uomo felice (Sellerio), analizzerà gli elementi essenziali della narrazione – trama, personaggio, tempo e spazio, punto di vista, stile – e proporrà agli allievi alcuni esercizi di scrittura.

Il mestiere dell’Editor / 22 aprile – 17 giugno 2020

Il corso è rivolto ad aspiranti editor, ma anche a scrittori e lettori: a tutti coloro, cioè, che vogliono imparare a guardare dentro il testo per comprenderne i meccanismi. Stefano Izzo racconterà come funziona una casa editrice, come si struttura il mercato editoriale e quali sono le molte figure coinvolte nella creazione di un libro.

Laboratorio di poesia attiva / 23 aprile – 25 giugno 2020

Sotto la guida di Aldo Nove, il corso esplora la grande tradizione del Novecento per imparare a maneggiare la lingua, il ritmo, il verso e gli altri strumenti espressivi della poesia. Ciascun allievo dovrà affrontare l’utilizzo delle forme poetiche nella creazione di un componimento originale.

Laboratorio sul racconto / 20 maggio – 22 luglio 2020

Ogni lezione sarà dedicata alla discussione del racconto di un allievo, commentato insieme alla classe da Eli Gottlieb, scrittore americano e insegnante di scrittura creativa nel Masters Program of Columbia University. Ogni studente dovrà mandare un proprio racconto e leggere quelli dei compagni, oltre a prepararsi su una bibliografia essenziale di short stories, da Flannery O’Connor, a Hemingway, a Lorry Moore.