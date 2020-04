Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sulla diffusione della pandemia da coronavirus (SARS-CoV-2) sono due: la quasi certa proroga delle restrizioni fino al 4 maggio preannunciata dal presidente del Consiglio Conte durante un incontro con i sindacati ieri, con forse qualche deroga in più rispetto ai divieti attuali, e l’accordo raggiunto ieri sera dall’Eurogruppo sugli aiuti economici ai paesi dell’Unione Europea in difficoltà per il coronavirus.