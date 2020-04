I giornali di oggi aprono quasi tutti sull’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto contenente aiuti economici per 400 miliardi di euro alle imprese per contrastare gli effetti dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2); le altre notizie principali sono il decreto per la conclusione dell’anno scolastico, con due scenari possibili a seconda che si riesca a tornare in classe entro il 18 maggio o no, e il ricovero in terapia intensiva del primo ministro britannico Boris Johnson.