Le notizie di oggi sul coronavirus (SARS-CoV-2) sulle prime pagine dei giornali sono le ipotesi sul contenuto del decreto per gli aiuti economici alle imprese che dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri, il dato dei morti e contagiati di ieri, in calo rispetto ai giorni precedenti, il discorso televisivo della regina Elisabetta II del Regno Unito, il ricovero in ospedale del primo ministro britannico Boris Johnson, e le cerimonie religiose senza pubblico della domenica delle palme.