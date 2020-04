Sabato mattina a Romans sur Isère, un comune a sud di Lione, in Francia, un uomo ha ucciso due passanti e ne ha feriti altri cinque con un coltello, prima di essere arrestato. Quattro feriti sono in condizioni gravi. Secondo la rete televisiva BFMTV, per ora non è stata aperta un’indagine per terrorismo. L’uomo non aveva con sé documenti.