Le previsioni meteo per domani, domenica 5 aprile

Domani, domenica 5 aprile, non potremo fare picnic al parco, anche se il tempo sarebbe quello adatto: in tutto il Nord e il Centro Italia, in Sardegna e in gran parte del Sud Italia ci sarà bel tempo, senza grandi cambiamenti di temperatura. Si vedrà qualche nuvola sulle Alpi, lungo il Tirreno e in Salento, ma solo al mattino; pioverà un po’ sulla Sicilia centrorientale e nel sud della Calabria, ma nel corso della giornata la situazione migliorerà.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.