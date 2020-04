Le notizie principali sul coronavirus (SARS-CoV-2) in apertura sui quotidiani di oggi sono il decreto che dovrebbe essere approvato all’inizio della settimana prossima dal governo che contiene aiuti economici per le imprese, le multe e i controlli per chi viola le restrizioni, la decisione delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sull’obbligo di usare guanti e mascherine per fare la spesa, i dati sui contagi e i morti rilevati ieri, e le ipotesi sulle date in cui iniziare una graduale rimozione delle restrizioni.