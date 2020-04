Apple ha acquistato l’app di previsioni meteo Dark Sky

La popolare app di meteorologia Dark Sky ha annunciato di essere stata acquistata da Apple. Per il momento, ha scritto il cofondatore della società, Adam Grossman, non ci saranno novità nella versione dell’app per i dispositivi Apple, mentre non sarà più possibile scaricarla per i sistemi operativi Android e Wear OS: chi ha l’app già installata su un dispositivo Android potrà continuare a usarla solo fino al prossimo luglio.

Le API di Dark Sky, ovvero gli strumenti di programmazione che possono essere usati anche da altri sviluppatori, saranno disponibili per altre app di meteorologia fino al 2021 ma non verranno accettati nuovi clienti: tra le app che utilizzano le API di Dark Sky ci sono Weather Line e Hello Weather.