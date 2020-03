Le due notizie principali sul coronavirus (SARS-CoV-2) in apertura su tutti i quotidiani di oggi sono la riduzione dell’aumento dei contagiati registrati nella giornata di ieri e le ipotesi sul prolungamento delle restrizioni dopo il 3 aprile, che per alcuni giornali andranno fino a dopo Pasqua e per altri fino a maggio. Fa una scelta diversa il Manifesto, che titola preoccupato sull’approvazione da parte del Parlamento ungherese di una legge che concede i pieni poteri al governo del primo ministro Viktor Orbán.