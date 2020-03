Da oggi è operativo un nuovo ospedale per i malati di COVID-19 a Verduno, in provincia di Cuneo

Da lunedì è operativo un nuovo ospedale per i malati di COVID-19 a Verduno, vicino ad Alba, in provincia di Cuneo: comincerà ricevendo venti pazienti che hanno superato la fase più acuta della malattia. L’ospedale ha 12 posti di terapia intensiva e sub-intensiva, oltre a 55 stanze per la degenza dei pazienti. Era già stato costruito e doveva aprire a fine maggio, ma l’inaugurazione è stata anticipata per fronteggiare l’epidemia da coronavirus in corso in Italia. In Piemonte i casi di contagio registrati ufficialmente sono 8.206, con 443 persone ricoverate in terapia intensiva e 684 morti risultati positivi al coronavirus.