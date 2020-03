Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio per contrastare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), annunciato sabato sera da Giuseppe Conte sabato sera con una diretta online, è in apertura su tutti i giornali di oggi: oltre alla chiusura delle attività produttive non necessarie, con l’elenco delle aziende che sono invece escluse dal provvedimento, contiene anche una norma che prevede il blocco agli spostamenti dal comune in cui ci si trova con l’esclusione di quelli per motivi di salute, lavoro o di assoluta urgenza. Un altro aspetto sottolineato su diverse prime pagine è l’aumento meno consistente di morti e contagiati registrati nella giornata di ieri, mentre per la prima volta il Comitato olimpico ipotizza il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo all’autunno.