35 persone sono morte in seguito allo scontro di due autobus in Ghana

Lunedì in Ghana 35 persone sono morte in seguito allo scontro tra due autobus. L’incidente è avvenuto nei pressi di Kintampo, a circa 430 chilometri dalla capitale Accra. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, un autobus è uscito di carreggiata e si è scontrato con un autobus più piccolo: entrambi i mezzi dopo l’impatto hanno preso fuoco, e i passeggeri sono rimasti bloccati all’interno. Incidenti di questo tipo sono molto frequenti in Ghana, sia a causa delle cattive condizioni del manto stradale e dei mezzi di trasporto, che dello scarso rispetto delle regole di guida da parte degli autisti. In un incidente simile, avvenuto lo scorso gennaio nei pressi della città di Dompoase, erano morte 34 persone.