Il festival culturale South by Southwest di Austin è stato cancellato

Il sindaco della capitale texana Austin, Steve Adler, ha deciso di cancellare il festival culturale South By Southwest (SXSW), previsto inizialmente dal 13 al 22 marzo. La decisione è stata presa come precauzione per la diffusione nello stato del coronavirus (SARS-CoV-2).

Il South By Southwest è uno uno dei più famosi e apprezzati festival di musica, cinema, tecnologia e cultura. La sua cancellazione era stata anticipata nelle ultime settimane dalla mancata partecipazione di partner come Facebook, TikTok, Twitter, Apple, Netflix e WarnerMedia. Gli organizzatori hanno comunicato di essere al lavoro per riprogrammare il festival entro l’anno.