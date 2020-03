La Francia ha stabilito per decreto il prezzo massimo dei gel a base alcolica per disinfettare le mani

La Francia ha stabilito per decreto il prezzo massimo dei gel idroalcolici per disinfettare le mani, raccomandati per ridurre il rischio di infezione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

Il decreto è stato pubblicato venerdì 6 marzo sulla Gazzetta ufficiale e sarà valido fino al 31 maggio. Limita il prezzo dei disinfettanti a base alcolica per l’igiene personale a 2 euro per confezioni da 50 ml, a 3 euro per 100 ml, a 5 euro per 300 ml e a 15 euro per bottiglie da un litro. Qualche giorno fa, il ministro dell’Economia Bruno Le Maire aveva segnalato alcuni «casi isolati» di venditori che stavano approfittando della situazione per offrire questi articoli a «prezzi inaccettabili».