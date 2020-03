La London Book Fair, la fiera del libro che si tiene ogni anno a Londra e che è tra i più importanti eventi annuali dell’editoria, è stata cancellata per via della diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) in Europa. Si doveva tenere dal 10 al 12 marzo all’Olympia, e avrebbe attratto espositori, addetti ai lavori e visitatori da tutto il mondo, ragione per cui non è stato giudicato sicuro farla, hanno spiegato gli organizzatori.