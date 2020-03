Non chiedete a Jurgen Klopp del coronavirus

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, uno dei personaggi più carismatici del calcio contemporaneo, ha liquidato una domanda in conferenza stampa sulla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 lamentandosi di chi chiede commenti sulle vicende di attualità a lui e ad altri allenatori.

Klopp ha detto:

Non lo capisco. Politica, coronavirus, perché a me? Indosso un cappellino e ho la barba fatta male. Sono preoccupato quanto voi, o forse meno, non lo so, non so quanto lo siate voi. Ma la mia opinione non è importante. (…) Se qualcuno mi dice di giocare a calcio, noi giochiamo a calcio, perché persone più importanti di noi hanno detto che possiamo farlo.