C’è il primo caso di coronavirus in Argentina

Le autorità sanitarie argentine hanno confermato il primo caso di coronavirus (SARS-CoV-2) nel paese. Il ministro della Salute, Ginés González García, ha detto che la persona contagiata è un uomo di 43 anni arrivato in Argentina dall’Italia. Secondo fonti del Clarín, uno dei principali giornali argentini, l’uomo sarebbe tornato domenica scorsa da un viaggio in Italia e in Spagna, a bordo di un aereo Alitalia: questa informazione non è stata confermata dalle autorità.