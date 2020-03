Le notizie sulla diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) sono in apertura su tutti i giornali di oggi, che titolano sul decreto del governo per contrastare l’epidemia che divide l’Italia in tre zone, sull’aumento del numero dei contagiati, sulla richiesta all’Unione Europea di poter superare i limiti sul deficit, e sulla decisione di alcune compagnie aeree di bloccare i voli da e verso l’Italia, mentre i giornali sportivi aprono sulle polemiche nel calcio dopo la decisione di rinviare le partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse in questo fine settimana.