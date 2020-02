Sono sempre le notizie sulla diffusione in Italia del coronavirus (SARS-CoV-2) a occupare le prime pagine dei giornali: le notizie di oggi sono l’attesa per la decisione del governo sulle chiusure di scuole e locali pubblici nelle regioni del Nord Italia per la prossima settimana, il decreto sugli aiuti economici per le aree colpite dal virus, e la situazione del sistema sanitario alle prese con la diffusione della malattia. Il Giornale, Avvenire e il Riformista fanno una scelta diversa, titolando sul bombardamento contro i soldati turchi a Idlib, in Siria, e sulla minaccia del governo turco di far entrare in Europa i profughi siriani finora trattenuti nel suo territorio, mentre i giornali sportivi presentano la partita di domani sera fra Juventus e Inter, che si giocherà a porte chiuse.