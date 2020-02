Celebripost

Le settimane della moda sono una ricca occasione per i fotografi di agenzia di fotografare moltissime persone famose per i più svariati motivi radunate in pochi spazi, e per noi di selezionarle per questa raccolta: tra Parigi e Milano si sono visti Lenny Kravitz e la figlia Zoe, Rachel Brosnahan, Demi Moore, Cara Delevingne, Chiara Ferragni, Lily Collins e Kit Harington, tra gli altri. Un’altra concentrazione di famosi era a Berlino, dove è in corso il festival del cinema della città e sono passati Helen Mirren, Roberto Benigni, Willem Dafoe ma pure Hillary Clinton, alla presentazione di un documentario a lei dedicato. Tra i politici più notevoli della settimana invece il presidente sudcoreano Moon Jae-in che si fa provare la febbre con tanto di mascherina e Giuseppe Conte e Emmanuel Macron che mangiano un babà a Napoli.