Celebripost

Ivanka Trump scalza con un foulard in testa, le unghie di Billie Eilish ai Brit Awards, Sigourney Weaver al primo giorno della Berlinale e Ornella Muti che balla all’Opera di Vienna sono alcune delle foto della raccolta delle persone che valeva la pena fotografare in settimana. A fare da contorno c’è la settimana della moda di Milano, rappresentata a seguire dagli stilisti Alberta Ferretti, Alessandro Michele e Jean-Charles de Castelbajac e dalla modella Bella Hadid mentre qualche giorni prima a Londra si erano visti i Beckham in prima fila. Poi valeva la pena fotografare il regista Bong Joon-ho con il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, Mel Gibson e la sua barba, Harry Styles, Justin Trudeau e Chris Pratt.