Un turista italiano è morto colpito da un masso caduto a Petra, in Giordania

Un turista italiano di Piacenza di 32 anni è morto colpito da un masso a Petra, in Giordania. La notizie è riportata dai giornali italiani che riprendono giornali giordani. Il Corriere della Sera scrive che sono in corso indagini per capire le ragioni dell’incidente, che sarebbe probabilmente dovuto alle forti piogge. Libertà, quotidiano di Piacenza, dice che il masso si sarebbe staccato da una parete rocciosa, che l’uomo sarebbe stato soccorso da due medici di una comitiva di escursionisti e che sarebbe morto sull’ambulanza diretta in ospedale.