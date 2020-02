Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla riforma del processo penale senza Italia Viva

Questa sera il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla riforma del processo penale, compreso il cosiddetto “Lodo Conte Bis” che riguarda la prescrizione. Non hanno partecipato al Consiglio le ministre di Italia Viva – contrario al “Lodo Conte Bis” – Teresa Bellanova e Elena Bonetti.

Il “Lodo Conte Bis”, che prende il nome dal deputato di Liberi e Uguali (LEU) Federico Conte e su cui si sono accordati il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e lo stesso LEU, prevede che la prescrizione sia bloccata dopo una sentenza di primo grado, in caso di condanna, e che i tempi di prescrizione siano recuperati nel caso in cui dopo una condanna in primo grado ci sia un’assoluzione in secondo grado. In caso di due condanne, una in primo grado e una in secondo, la prescrizione viene definitivamente bloccata, senza che ci sia la possibilità che sia prevista in seguito, anche con una successiva assoluzione.