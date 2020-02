Serie A, risultati e calendario della 23ª giornata

La ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019-20 è cominciata venerdì e finirà domenica. Sabato sera, il Verona ha battuto a sorpresa la Juventus capolista in casa, per 2 a 1 in rimonta. L’altra partita più importante giocata fin qui è stata Roma-Bologna, terminata con la vittoria in trasferta del Bologna. Fiorentina-Atalanta è finita 1 a 2, mentre la Sampdoria ha battuto in trasferta il Torino. Gli ultimi sei incontri si disputeranno invece domenica, da Spal-Sassuolo all’ora di pranzo fino all’atteso derby di Milano in casa dell’Inter, posticipo delle 20.45 e ultima partita della ventitreesima giornata.

Venerdì

20.30

Roma-Bologna 2-3

16° Orsolini, 22° Denswil (aut), 26° Barrow, 51° Barrow, 72°Mkhitaryan

Sabato

15.00

Fiorentina-Atalanta 1-2

32° Chiesa, 49° Zapata, 72° Malinovsky

18.00

Torino-Sampdoria 1-3

56° Verdi, 70° Ramirez, 75° Ramirez, 79° Quagliarella

20.45

Verona-Juventus 1-2

65° Ronaldo, 76° Borini, 86° Pazzini (R)

Domenica

12.30

Spal-Sassuolo [Dazn]

15.00

Brescia-Udinese [Dazn]

Genoa-Cagliari [Sky]

Napoli-Lecce [Sky]

18.00

Parma-Lazio [Sky]

20.45

Inter-Milan [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Juventus 54* Inter 51 Lazio 50 Atalanta 42* Roma 39* Verona 34* Bologna 33* Cagliari 32 Parma 32 Milan 32 Napoli 30 Torino 27* Sassuolo 26 Fiorentina 25* Udinese 24 Sampdoria 23* Lecce 19 Genoa 16 Brescia 15 Spal 15

* Una partita in più