Le notizie principali in apertura sui quotidiani di oggi sono quelle sul nuovo coronavirus cinese, sulle discussioni nella maggioranza di governo per trovare un accordo sui progetti di riforma del processo penale, sulle indagini sull’incidente ferroviario di due giorni fa in provincia di Lodi, sul festival di Sanremo, e sulla testimonianza in un processo del boss mafioso Graviano sui suoi presunti incontri con Silvio Berlusconi.