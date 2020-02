I titoli in apertura sui giornali di oggi sono tutti dedicati alla diffusione del nuovo coronavirus cinese, con l’aggiornamento dei numeri e la ricerca di nuove storie e punti di vista sulla questione. La notizia principale, per l’Italia, riguarda il rimpatrio di alcune decine di italiani che ora si trovano a Wuhan e che domattina dovrebbero arrivare in aereo a Pratica di Mare, vicino Roma. L’altra notizia più in evidenza sulle prime pagine di oggi ha a che fare con le proteste legata alla riforma della prescrizione durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario.