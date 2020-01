La deputata Flora Frate è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle. Frate, che ha 36 anni, ed è stata eletta alla Camera dei deputati nel 2018, era tra i parlamentari del M5S in ritardo con la restituzione di una parte delle indennità percepite (il regolamento del movimento prevede che ogni parlamentare restituisca un minimo di 2mila euro al mese da investire in progetti e donazioni, oltre a 300 euro destinare invece allo sviluppo della piattaforma Rousseau). Frate è stata espulsa in seguito a una decisione del comitato disciplinare interno del Movimento (i cosiddetti “probiviri”). Diversi giornali scrivono che insieme a lei sarebbe stato espulso anche il senatore Lello Ciampolillo, notizia di cui però al momento non ci sono conferme ufficiali.

Frate ha scritto su Facebook che tra le motivazioni della sua espulsione ci sarebbero anche le sue assenze in Parlamento. «Trovo disgustoso che, tra le motivazioni a sostegno del provvedimento di espulsione, si annoverino mie presunte assenze. E non solo per una specifica condizione di diritto che mi consente di fruirne, ma, ancor di più, per la totale mancanza di rispetto del nostro lavoro», ha scritto Frate. «Un parlamentare non è un dipendente del partito, ma rappresenta la Nazione intera. Il nostro dovere è quello di non perdere il contatto coi territori, non abbandonare la gente, irrobustire il confronto e sperimentare ostinatamente la ricerca della sintesi. Qualcuno, invece, ritiene che si debba starsene rintanati negli uffici romani. E gli effetti si vedono».