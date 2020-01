La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura di politica interna, con le conseguenze delle elezioni regionali di domenica in Emilia-Romagna e Calabria: le ipotesi di alleanze più strette fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, le discussioni sui prossimi passi del governo, le voci di dissenso nel centrodestra sulla gestione della campagna elettorale da parte di Salvini, e i nomi dei possibili candidati alla guida del Movimento 5 Stelle. Altri giornali si occupano del nuovo coronavirus cinese e della possibilità che si organizzi il rimpatrio degli italiani bloccati in Cina per evitare la diffusione del virus, il Manifesto, Avvenire e l’Osservatore Romano titolano sulla proposta del presidente degli Stati Uniti Trump per risolvere il conflitto israelo-palestinese, e i giornali sportivi aprono sulla vittoria del Milan, che si qualifica alle semifinali di Coppa Italia battendo il Torino ai tempi supplementari.