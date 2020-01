C’è stato un terremoto di magnitudo 7.7 tra Cuba, la Giamaica e le Isole Cayman

Alle 20.10 ora italiana (le 14.10 locali) c’è stato un terremoto di magnitudo 7.7 nel Mar dei Caraibi, tra Cuba, la Giamaica e le Isole Cayman. Secondo La U.S. Geological Survey (USGS), l’agenzia federale statunitense che si occupa del rilevamento dei terremoti, l’epicentro del terremoto è stato a circa 125 km dalla costa di Lucea, città della Giamaica. Al momento non si hanno notizie di danni nelle regioni interessate dal terremoto.

A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuC pic.twitter.com/A7vK0sYA4Z

— USGS (@USGS) January 28, 2020