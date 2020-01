Almeno otto persone sono morte in un incendio in un porto di un lago in Alabama

Almeno otto persone sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato nella notte tra domenica e lunedì nel porto di un lago in Alabama, negli Stati Uniti, dove erano ormeggiate diverse barche. Il porto si trova all’interno del Jackson County Park, sul lago Guntersville, nella città di Scottsboro.

L’incendio è iniziato poco dopo mezzanotte, ha bruciato almeno 35 barche e fatto crollare il tetto del molo coperto a cui erano ormeggiate. Le otto persone che sono morte stavano dormendo all’interno delle barche al momento dell’incendio. Altre sette persone sono riuscite a scappare a riva a nuoto. Un testimone che ha assistito all’incendio da un molo vicino ha raccontato ad Associated Press che molte persone abitavano stabilmente all’interno delle barche, mentre altre ci passavano solo alcuni giorni alla settimana. Al momento le cause dell’incendio non sono note.