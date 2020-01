Serie A, i risultati della 21ª giornata

La ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019-20 si è giocata nel fine settimana. È iniziata venerdì sera con la vittoria del Milan sul Brescia ed è proseguita sabato con altri tre anticipi conclusi in serata con l’eclatante vittoria per 7-0 dell’Atalanta in casa del Torino. Domenica si sono giocate le ultime sei partite in programma, dal pareggio fra Inter e Cagliari all’ora di pranzo alla vittoria del Napoli contro la Juventus nel posticipo serale. Grazie a questi risultati, i primi posti della classifica rimangono invariati, ma l’Inter ha accorciato il suo svantaggio di un punto.

Venerdì

20.45

Brescia-Milan 0-1

71° Rebic

Sabato

15.00

Spal-Bologna 1-3

23° Petagna, 24° Vicari (aut), 59° Barrow, 63° Poli

18.00

Fiorentina-Genoa 0-0

20.45

Torino-Atalanta 0-7

17° Ilicic, 29° Gosens, 46° Zapata, 53° Ilcic, 54° Ilicic, 86° Muriel, 88° Muriel

Domenica

12.30

Inter-Cagliari 1-1

29° Martinez, 78° Nainggolan

Verona-Lecce 1-1

19° Dawidowicz, 34° Pessina, 87° Pazzini

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Parma-Udinese 2-0

19° Gagliolo, 34° Kulusevski

18.00

Roma-Lazio 1-1

26° Dzeko, 34° Acerbi

20.45

Napoli-Juventus 2-1

63° Zielinski, 86° Insigne, 90° Ronaldo

La classifica della Serie A dopo la ventunesima giornata:

Juventus 51 Inter 48 Lazio 46* Roma 39 Atalanta 38 Cagliari 31 Parma 31 Milan 31 Verona 29* Napoli 27 Bologna 27 Torino 27 Fiorentina 25 Udinese 24 Sassuolo 23 Sampdoria 20 Lecce 16 Spal 15 Genoa 15 Brescia 15

* Una partita in meno