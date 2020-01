Almeno tre razzi sono stati lanciati verso l’ambasciata statunitense in Iraq

Almeno tre razzi sono stati lanciati verso l’ambasciata statunitense a Baghdad, la capitale dell’Iraq. Secondo le prime informazioni riportate da AFP, un razzo ha colpito un locale adibito a mensa e altri due sono finiti non lontano. Reuters scrive che almeno tre persone sono rimaste ferite, e se la notizia dovesse essere confermata si tratterebbe della prima volta dopo diversi anni che il personale che lavora in ambasciate statunitensi viene ferito in un attacco di questo tipo.

