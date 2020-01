Serie A, le partite di oggi e dove vederle

La 21esima giornata di Serie A è cominciata venerdì con la vittoria per 1-0 del Milan contro il Brescia, ed è proseguita sabato con il 3-1 del Bologna contro la Spal, il pareggio per 0-0 di Fiorentina e Genoa e la storica vittoria per 7-0 dell’Atalanta contro il Torino, a Torino. Oggi si giocheranno tutte le altre partite: e le più attese sono il derby tra Roma e Lazio e Napoli-Juventus, anche se per la prima volta da alcuni anni a questa parte il Napoli parte nettamente sfavorito.

Venerdì

Brescia-Milan 0-1

Sabato

Spal-Bologna 1-3

Fiorentina-Genoa 0-0

Torino-Atalanta 0-7

Domenica

12.30

Inter-Cagliari (DANZ)

15.00

Parma-Udinese (SKY)

Sampdoria-Sassuolo (DANZ)

Verona-Lecce (SKY)

18.00

Roma-Lazio (SKY)

20.45

Napoli-Juventus (SKY)

Classifica di Serie A

Juventus 51 Inter 47 Lazio 45* Roma 38 Atalanta 38** Milan 31** Cagliari 30 Parma 28 Bologna 27** Torino 27** Verona 26* Fiorentina 25** Napoli 24 Udinese 24 Sassuolo 22 Sampdoria 19 Lecce 16 Brescia 15** Spal 15** Genoa 15**

*una partita in meno

**una partita in più