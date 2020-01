I giornali di oggi titolano tutti sull’indiscrezione secondo la quale il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sarebbe intenzionato a lasciarne la guida oggi per le polemiche interne al movimento sulla gestione del suo ruolo. Fanno eccezione Avvenire e il Manifesto, che aprono sul Forum Economico di Davos al quale hanno partecipato il presidente degli Stati Uniti Trump e Greta Thunberg, mentre la Verità titola sulle accuse all’ex ministro dell’Interno Salvini sul caso della nave Gregoretti e sul suo tentativo di coinvolgere il presidente del Consiglio Conte.

