Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’incontro di Berlino sulla Libia, nel quale è stato raggiunto un primo accordo sul monitoraggio della tregua e sull’embargo alla vendita di armi, e la manifestazione di Bologna del movimento delle “sardine”. La Stampa intervista il segretario della CGIL Landini sulle pensioni, il Fatto presenta il voto di oggi al Senato sull’autorizzazione a procedere contro Salvini per la vicenda della nave Gregoretti, il Giornale apre sul pagamento tracciabile delle spese che si dovranno portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi, e i giornali sportivi titolano sull’allungo in testa alla classifica della Juventus, che ha battuto il Parma e portato a quattro i punti di vantaggio sull’Inter.