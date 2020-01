I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni aprono sulla decisione della Giunta per le immunità del Senato di votare lunedì prossimo sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro l’ex ministro dell’Interno Salvini per la vicenda della nave Gregoretti, altri titolano sull’accordo fra governo e sindacati per una riduzione delle tasse sui redditi fino a quarantamila euro a partire dal prossimo luglio. Il Giornale, il Manifesto e la Verità si occupano della decisione della Cassazione che ha respinto il ricorso contro la scarcerazione di Carola Rackete, Repubblica intervista il commissario europeo Schinas sull’immigrazione, l’Osservatore Romano presenta la conferenza di Berlino sulla Libia della settimana prossima, il Fatto apre sulle manifestazioni a Bibbiano in chiusura della campagna elettorale in Emilia-Romagna, e la Stampa intervista la ministra dell’Interno Lamorgese sulla situazione in Puglia dopo gli attentati degli ultimi giorni.