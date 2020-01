7 escursionisti sono dispersi dopo una valanga sul monte Annapurna, in Nepal

Da venerdì almeno sette escursionisti sono dispersi a causa di una valanga a circa 3.200 metri d’altezza, vicino al campo base del monte Annapurna sulla catena montuosa dell’Himalaya, in Nepal. Il ministero del turismo nepalese ha detto che si tratta di quattro escursionisti sudcoreani e delle loro tre guide nepalesi; una squadra di soccorso con quattro elicotteri li sta cercando dalla notte. La polizia locale ha detto che la valanga è stata causata dalle brutte condizioni meteorologiche, che stanno rendendo difficili le ricerche.

