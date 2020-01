La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è la bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum proposto dalla Lega per cancellare la quota proporzionale dall’attuale legge elettorale. Repubblica e il Secolo XIX titolano invece sulla proposta dell’amministratore delegato della società Autostrade per cercare di evitare la revoca della concessione, Avvenire si occupa dei provvedimenti sul clima in Germania e in Italia, mentre il Giornale è preoccupato per l’esclusione di Elisabetta Gregoraci dal Festival di Sanremo.