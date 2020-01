È uscito a sorpresa un nuovo disco di Eminem, “Music To Be Murdered By”

Venerdì è uscito a sorpresa un nuovo disco del rapper americano Eminem: si chiama Music To Be Murdered By e contiene venti canzoni. Tra le altre, ci sono delle collaborazioni con il cantante americano Anderson .Paak e soprattutto una con l’inglese Ed Sheeran, che si chiama “Those Kinda Nights”. Dr. Dre è accreditato tra i produttori del disco. L’ultimo album di Eminem era stato Kamikaze, del 2018.