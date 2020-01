L’8 febbraio ci saranno elezioni anticipate in Irlanda

Come spiega il Guardian, si prevede che la campagna elettorale di Varadkar e Fine Gael sarà basata sui risultato ottenuti dal suo governo relativamente «ai servizi pubblici, al settore abitativo, a Brexit e alla crisi climatica». Secondo i primi sondaggi, Fine Gael è in leggero vantaggio sul partito di opposizione Fianna Fáil, guidato da Micheál Martin.

Varadkar, che ha 40 anni ed è primo ministro dal giugno 2017, ha detto di aver scelto la data per permettere al paese di avere il nuovo governo entro il Consiglio europeo di marzo. Per la prima volta dopo più di un secolo si voterà di sabato.

Ieri il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha chiesto al presidente della Repubblica irlandese di sciogliere il parlamento e convocare elezioni per sabato 8 febbraio. Si tratta di elezioni anticipate, indette per provare a ottenere più seggi, dato che il partito conservatore Fine Gael, di cui Varadkar è leader, guida un governo di minoranza.

