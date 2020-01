Alla stazione Termini di Roma da questa mattina ci sono ritardi sui treni in arrivo e in partenza a causa di un guasto

Alla stazione Termini di Roma da questa mattina ci sono molti ritardi sui treni in arrivo e in partenza per via di un guasto. Il problema, dice Repubblica, riguarderebbe il sistema che regola l’ingresso dei treni nella stazione e sembra essere iniziato poco prima delle 7 di questa mattina. La situazione sta via via migliorando, ma ci sono ancora molti ritardi segnalati: si possono controllare qui.