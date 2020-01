Non ci sono grandi notizie oggi sui giornali, che per la maggior parte si occupano di politica italiana: le divisioni nel Movimento 5 Stelle, i possibili cambiamenti del Partito Democratico, le modifiche al decreto sicurezza, e il Corriere della Sera intervista il presidente del Consiglio Conte. La Stampa segue le proteste degli studenti in Iran, il Messaggero si occupa del possibile invio di militari italiani in Libia, e il Tempo apre su un’anticipazione del libro di Benedetto XVI, contrario a aperture sul celibato dei sacerdoti. I giornali sportivi titolano sulla vittoria con la Roma della Juventus, che rimane da sola in testa alla classifica alla fine del girone di andata.